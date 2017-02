Ich bin eine Frau.....

Ich bin eine Frau,

eine, die lange funktioniert hatte,

so, wie es erwartet wurde,

so, wie sie es gelernt hatte,

so, wie es ihr anerzogen wurde,

so, wie es die Gesellschaft, die Kirche, die Institutionen

erwarteten.

Ich bin eine Frau,

eine, die lange dachte, es wäre vollkommen normal und in Ordnung sich zurückzustellen,

klein zu machen, sich unterzuordnen.

Eine Frau die dachte, sie wäre es nicht wert,

"groß" zu denken, überhaupt etwas für sich erwarten zu dürfen.