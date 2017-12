Human Connection: Das erste soziale Wissens- und Aktionsnetzwerk

13 Aufrufe 26 Oktober 2017 - 01:40

Human Connection in 2 Minuten: “Bee or not to bee”

Human Connection ist ein aufstrebendes soziales Netzwerk einer neuen Generation, das sich auf lokalen und globalen positiven Wandel konzentriert. Die Gemeinschaftsplattform ist so konzipiert, dass der öffentliche Austausch von Nachrichten, Ideen, Projekten, Know-how und Erfahrungen gefördert wird, die dabei helfen können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.