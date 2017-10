"Hogewey" - Das Alzheimer-Dorf

0 Aufrufe 02 Oktober 2017 - 04:06

Ein Dorf für Demenzkranke

Ein einzigartiges Projekt ermöglicht Demenzkranken ein bisschen so zu leben, wie zuvor. Das Areal ist so groß, dass sie sich nicht eingesperrt fühlen. So lange es geht, leben sie in eigenen Wohnungen und werden je nach Bedarf betreut.