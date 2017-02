Hoffnung für den Tiger - Bestand wild lebender Tiger wächst

Die Zahl der wild lebenden Tiger ist seit 2010 um 800 Tiere auf knapp 4000 gestiegen. Das melden die Umweltstiftung WWF und die Tierschutzvereinigung Global Tiger Forum.

Am stärksten stieg die Anzahl der Tiger in Indien wo sich der Bestand von 500 Tieren auf etwa 2200 erhöhte. In Nepal stieg die Zahl um zwei Drittel auf knapp 200.

Der WWF räumte aber ein, dass diese positiven Zahlen aufgrund einer verbesserten Zählmethode zustande gekommen sein könnten.

Dies ist zwar ein Grund zur Hoffnung jedoch aber keine Entwarnung. Das Ziel der 13 betroffenen Länder ist es, den Bestand von Tiefstand (3200) aus dem Jahre 2010 auf 6400 Tiger zu verdoppeln.

Quelle: WWF

