Hin zu MEHR WIR - warum es mehr "Leilas" geben sollte

Durch einen bewussteren Umgang mit den Ressourcen der Natur und dem Erkennen, dass wir gemeinsam stärker sind, entwickelt sich mehr und mehr ein neuer Lebensentwurf hin zum WIR. Sogenannte "Leilas" (Leihläden) können uns dabei helfen.

Ein Mehr zum Teilen, zur Gemeinschaft und zur Überlegung wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Begonnen hat das neue Teilen mit Fahrgemeinschaften bzw. Mitfahrgelegenheiten für weitere Strecken. Bis hin zum Carsharing über Ferienhäuser, oder der Tausch bzw. das gemeinschaftliche Nutzen von Wohnungen oder gar Mehrgenerationenhäusern.





Neu ist für mich das Teilen (außerhalb von Familie und Freunden) von kleinen Dingen des Alltagsgebrauchs aus sogenannten Leihläden kurz Leilas! In Berlin gibt es wohl schon seit ein paar Jahren einen Leila und bald soll ein weiterer in Leipzig entstehen! Für mich ein tolles Projekt und eine positive Nachricht für mehr Nachhaltigkeit und einen bewussten Umgang mit den großen und kleinen Dingen des Lebens!Ich persönlich fände es sehr schön, wenn in jeder größeren Stadt ein Leila entsteht. Denn sicherlich hat fast Jeder den ein oder anderen Gebrauchsgegenstand herum stehen, oder liegen, den er selbst gerade nicht braucht und gerne zur Verfügung stellen mag ;-)Das geht über Werkzeuge, Haushaltswaren zu Spielsachen, Bücher und Fahrräder.Im Leihladen kannst du es vielleicht finden! Oder Jemand braucht zum Beispiel 1x imJahr eine Heckenschere und möchte sie sich nicht gleich selbst kaufen. Ja, dann geht man ins Leila und schaut, ob man es sich dort ausleihen kann.Das ist eine tolle Sache wie ich finde :DWeitere Informationen zu "Leilas" findest Du hier: Leila Leipzig Ein Video zum Leihladen Belin findest du in der Videogalerie unter diesem Beitrag., 2016