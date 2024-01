Herstellung von Biogas aus Müll

Treibstoff aus Abfall, das praktiziert die BSR (Berliner Müllabfuhr) und stellt so ihr hauseigenes Biogas her. Dadurch werden jedes Jahr 2,5 Millionen Liter Diesel und eine große Menge an CO₂ eingespart. Im sogenannten Fermenter gären die Abfälle, die aus Tonnen-, Küchen-, und Gartenabfällen bestehen. Dadurch entsteht das Biogas, welches direkt in Netz eingespeist wird.

„Dieses Biogas, das ist das Spezielle, wird nicht zu Strom umgewandelt, sondern in unserem Fall ins Erdgasnetz eingespeist und dann an drei Tankstellen benutzt, um 165 Sammelfahrzeuge damit zu betreiben“, erklärt Wilhelm Winkelmann, von der Berliner Stadtreinigung gegenüber dem ZDF.

Mehr als die Hälfte der Müllwagen fährt derzeit schon mit dem Biogas und künftig sollen es noch mehr werden.

Quelle: ZDF