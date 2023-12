Gurkenwasser als Schmelzmittel

Niederbayerns Winterdienst ist gewappnet für diesen Winter, und zwar mit dem überschüssigen Salzwasser aus der Gewürzgurken-Produktion von Develey. Diese Kooperation ist entstanden nach einem Pilotprojekt im Jahr 2019.

Reste aus der Produktion

Die Firma Develey Senf & Feinkost GmbH sammelt das Salzwasser, das bei der Produktion von Gewürzgurken übrig bleibt. Dieses wird entsprechend aufbereitet und in den Straßen rund um Dingolfing eingesetzt. So werden jedes Jahr mindestens 100 Tonnen Salz und 800.000 Liter Wasser an den Straßenmeistereien um Dingolfing eingespart. Das spart Geld und ist besser für die Umwelt.

Generell wird in Bayern versucht, die Belastung für Tiere, Pflanzen und Böden zu gering wie möglich zu halten. Diese Saison sind insgesamt 880 Fahrzeuge und 2.000 eigene Mitarbeiter in ganz Bayern eingeplant.

Quelle: Vision Mobility