Gratis Bäume für Gärten

Der Verein „Mein Baum, dein Baum“ in Basel wurde von den beiden amerikanischen Landschaftsarchitektinnen Amanda Frantzen und Emma Thomas gegründet. Der Auslöser dafür waren die baum- und pflanzenarmen Vorgärten in der Stadt.

Gestartet wurde die Aktion im Frühjahr. Insgesamt wurden bereits 37 Bäume auf Wunsch der Hausbesitzer gepflanzt. Diese stellen lediglich den Boden zur Verfügung und wählen einen Baum aus. In den ersten beiden Jahren werden die Jungbäume vom Verein gepflegt.

«Ein junger Baum kostet zwischen 400 und 600 Franken. Zusammen mit der Pflanzung und der zweijährigen Pflege kommen wir so auf 1500 bis 2000 Franken», berichtet Sara Ellenberger, die den Verein mit den beiden Gründerinnen führt, gegenüber dem SRF.

Die Bäume und der weitere Aufwand werden von Sponsoren, Stiftungen und nun auch durch die Stadt Basel finanziert, die das Projekt künftig mit Geld aus Mehrwertabgabefonds unterstützen wird.

«In Basel gibt es etwa 1000 Straßen. Und wenn wir in jeder Straße einen Baum pflanzen können, dann haben wir plötzlich 1000 Bäume mehr in Basel», so Gründerin Emma Thomas zum SRF.