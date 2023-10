Gottesdienst mit Segnung für Queere

Mehrere katholische Priester hatten vor wenigen Tagen in Köln einen besonderen Gottesdienst abgehalten: Zelebriert wurde die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Anlass war ein Protest gegen Kardinal Rainer Maria Woelki, der das Verbot der Segnung schwuler und lesbischer Paare ausgesprochen und einen Pfarrer aus Mettmann deshalb gemaßregelt hatte.

All We Need is Love

Vor dem Kölner Dom ließen sich zahlreiche gleichgeschlechtliche, sowie heterosexuelle Paare segnen. Rund 500 Menschen hatten mitgefeiert, die Regenbogenfahne geschwenkt und „all you need is love“ von den Beatles gesungen. Abgehalten wurde der Gottesdienst am neunten Jahrestag der Amtseinführung von Kardinal Woelki.

Quelle: Süddeutsche