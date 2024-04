Gesundes Mittagessen für Azubis kostenfrei

In Koblenz freuen sich alle Auszubildenden der Handwerkskammer Deutschland jetzt noch mehr auf die Mittagspause. Denn diese Mahlzeit ist seit wenigen Tagen kostenfrei. Allerdings nur, wenn das gesunde Essen gewählt wird. Die Azubis können täglich zwischen drei solcher kostenlosen vollwertigen Menüs auswählen. Zwei der Menüs sind mit Fleisch oder Fisch und eins ist vegetarisch. Die Imbissoption gibt es nach wie vor, allerdings müssen diese Mahlzeiten bezahlt werden.



„Dank des neuen Angebots essen 80 Prozent der Auszubildenden jetzt regelmäßig gesund und gratis. Die anderen 20 Prozent entscheiden sich abwechselnd für die Gesund- und Imbissoptionen", so Bernd Hammes, Geschäftsführer im Bereich Berufsbildung der Handwerkskammer Koblenz gegenüber Watson. „Die Handelskammer will mit dem Angebot keine Vorschrift machen. Dass weiterhin viele junge Mensabesucher:innen die Imbisstheke ansteuern, ist auch völlig in Ordnung – wir wollen ja den Snack zwischendurch oder mal einen Burger mit Pommes nicht verteufeln."