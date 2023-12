Frankreich richtet mehr rauchfreie Zonen ein

In allen Parks, Wäldern, vor Schulen und an Stränden wird das Rauchen in Frankreich bald verboten sein. Zudem steigt der Preis pro Packung in den nächsten 2 Jahren von 11 auf 13 Euro. Auch die sogenannten Vape Pens, das sind wegwerfbare, aromatisierte E-Zigaretten - sollen verboten werden. Gesundheitsminister Aurélien Rousseau stellte kürzlich seinen Plan zur Bekämpfung der Tabaksucht und zum Zurückdrängen des öffentlichen Rauchens in Frankreich vor

»Tabakfreie Zonen sollen zur Norm werden«, so Rousseau gegenüber dem Spiegel. »Nun werden wir dafür die Verantwortung übernehmen und die Ausnahme zur Regel machen«

Eine Preiserhöhung für Tabak sei dabei das wirksamste Mittel, wie er verkündete. Anfang 2024 sollen die Preiserhöhung, sowie das ausgeweitete Rauchverbot per Dekret festgelegt werden. Im Jahr 2021 gab es in Frankreich noch mehr als zwölf Millionen Raucher. Bei jungen Menschen sei der Tabakkonsum von 2017 und bis 2021 zurückgegangen, und zwar von 25 auf 16 Prozent. Der Konsum von Tabak sei laut Rousseau mit 75.000 Todesfällen pro Jahr weiterhin die häufigste vermeidbare Todesursache in Frankreich.

Quelle: Spiegel