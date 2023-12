Forschungsgelder für Verhütungsmethoden

Trotz jahrelanger Forschung gibt es nur zwei zuverlässige Verhütungsmittel für Männer, Kondome und Sterilisation. Die Koalition in Deutschland will das ändern und deswegen wird die Erforschung vom Alternativen erstmals staatlich unterstützt. Dies wurde vor wenigen Tagen in den Haushaltsberatungen für das kommende Jahr beschlossen.

„Die bisher existierenden Verhütungs­mittel für Frauen verursachen häufig starke physische als auch psychische Belastungen“, sagt FDP-Haushalts­politiker Christoph Meyer laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

60 Millionen Euro stehen demnach künftig jährlich für die Erforschung von Verhütungsmitteln, sowie für die individualisierte Medizin zur Verfügung, wie Meyer ankündigte. Bessere und einfachere Verhütungsmittel, die weniger Nebenwirkungen haben, würden das Leben für viele Männer und Frauen erheblich verbessern.

Quelle: RND