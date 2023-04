Fisch geht auch vegan

Bluu Seafood, das Food Tech Startup ist als erstes Unternehmen in Europa dabei zeltbasiertes, also im Labor gezüchtetes Fischfleisch anzubieten. Bereits im August 2022 konnte das Startup erste Produkte produzieren und einen Monat später einen neuen Standort in Hamburg eröffnet. Jetzt startet der Verkauf der veganen Fischbällchen. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach Fisch und die weltweite Überfischung der Ozeane.

"Zellbasierter Fisch hat das Potenzial, einen großen Teil der Menschheit zu ernähren. Man muss keine Fische töten, um ihr Fleisch zu essen. Wir brauchen in Deutschland eine Proteinrevolution, eine große Debatte, wie wir in Zukunft nachhaltig unsere tierischen Produkte herbekommen. Es ist eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Das erwarte ich von der Politik", so Gründer Sebastian Rakers gegenüber dem Spiegel.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Rakers bereits mit dem großen Potenzial der Zellkultur und arbeitet seit 2008 an der Isolierung von Fischzellen. Er ist selbst überrascht, wie schnell Ergebnisse dazu vorgewiesen werden können. Neben dem Tierwohl und der Ressourcen schonenden Herstellung ist der kultivierte Fisch schadstoffarm.

Quelle: Spiegel