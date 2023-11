Erstmals oberste Richterin

Die Position als Leiterin der Richterschaft von England und Wales ist neu in Großbritannien. So neu, dass sogar der Titel erst diskutiert werden musste. König Charles III. hatte Sue Carr dann offiziell zur „Lady Chief Justice“ ernannt. Seit Oktober dieses Jahres ist sie nun im Amt.

„Ich gehe die Aufgabe mit Energie und Enthusiasmus an“, so Lady Carr, wie der Standard berichtet.

Lady Carr gelobte dieses Amt mit bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Dieser Posten umfasst die Interessenvertretung der Richterschaft bei König, Parlament und Regierung und zudem die wichtigsten Berufungen für den High Court und die obersten Kriminal- und Zivilgerichte. Außerdem ist sie für die Fortbildung und das Wohlergehen sämtlicher Laien und Profis zuständig, welche im Namen seiner Majestät in Magistrats- und Krongerichten Recht sprechen. Sie sei sich dieses großen Privilegs bewusst. Lady Carr ist 59 Jahre alt und kommt aus einer britischen Unternehmerfamilie. Sie studierte Jura in Cambridge. Auch in Nordirland wird dieses Posten von einer Frau bekleidet.

