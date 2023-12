Erste Schiedsrichterin

Im englischen Schiedsrichterwesen wurde vor wenigen Tagen Geschichte geschrieben: Das erste Mal überhaupt pfeift eine Frau die Spiele. Rebecca Welch leitete ihr erstes Spiel am 2. Dezember im Duell des FC Fulham und dem FC Burnley.

Schiedsrichterinnen international

Ihr Debüt gab die Unparteiische als erste Frau in der zweiten Liga der Männer. Allerdings war sie dort durch frauenfeindliche Gesänge bei einem Spiel beleidigt worden, woraufhin zwei Jugendliche vorübergehend festgenommen wurden.

England zieht allerdings im internationalen Vergleich vergleichbar spät nach. In Deutschland pfeift bereits seit 2017 eine Frau in der Bundesliga und in Frankreich seit 2018. Bei der WM der Männer im vergangenen Jahr waren 3 Frauen als Schiedsrichterinnen nominiert.

Quelle: Spiegel