Erfolg bei Bienenkrankheit

In den USA wurde Anfang des Jahres ein Impfstoff für Bienen zugelassen, der einer schwerwiegenden Bienenkrankheit vorbeugen kann: der Amerikanischen Faulbrut. Diese und andere Krankheiten hatten dafür gesorgt, dass fast die Hälfte aller Bienenvölker in den USA den letzten Winter nicht überlebt hat.

"Wir nehmen die Krankheitserreger und töten sie ab, wie bei einem ganz traditionellen Impfstoff", so Chefin von Dalan Animal Health Annette Kleiser, wie die Tagesschau berichtet. „Das Vakzin wird ganz gezielt der Königin gefüttert, sodass in ihr eine Immunität aufgebaut wird und Teile des Impfstoffs weitergeleitet werden an die Eierstöcke.“