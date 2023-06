Fugenpflanzen mindern Hitze ab

Ein Stadtplaner in Santiago de Compostela, Spanien, fand heraus, dass die Pflanzen zwischen den Steinplatten in der Stadt für Abkühlung sorgen. Mit einer Wärmebildkamera konnte er messen, dass sich dadurch die Pflastersteine von bis zu 55 Grad auf 30 Grad Celsius abkühlen können. Er rechnete aus, dass alle Fugen in ganz Santiago de Compostela so viel Fläche ausmachen wie ein Fußballfeld.

Ritzen bepflanzen

Der Architekt und weitere Initiatoren testen derzeit, welche Pflanzen sich am besten eignen, wie lange diese leben und welche möglichst wenig die Steinplatten beschädigen können. Wenn alle Fugen mit Pflanzen begrünt werden, so hätte man eine angenehmere Temperatur in den heißen Sommertagen. Nun sei es außerdem daran, die Menschen davon zu überzeugen, dass diese Pflanzen hilfreich und nützlich sind.

Quelle: Deutschlandfunknova