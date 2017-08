Ende der Einsamkeit: 94-Jähriger baut Pool für Nachbarskinder (Video)

Gute Nachrichten aus Morris - USA

Keith Davison aus Morris in Manhattan war 66 Jahre mit seiner Frau Evy verheiratet, die leider im vergangenen Jahr starb. Der 94-Jährige fühlte sich danach sehr allein, in seinem viel zu großen Haus und Garten. Also baute der amerikanische Rentner kurzentschlossen einen Pool mit einem Sprungbrett in seinen Garten, der nun von der ganzen Nachbarschaft genutzt werden kann.

„Du weinst viel, einfach, weil sie nicht mehr da ist“, sagt Davison in einem Beitrag aus der Reihe „Land of 10.000 Stories“ des US-Fernsehjournalisten Boyd Huppert für den Lokalsender Kare 11 TV.

Seine drei Kinder leben nicht in seiner Stadt und Enkelkinder hat er nicht. Aber durch seine Idee hat er jetzt seit Juli immer Besuch. Er lädt alle Kinder und Eltern aus der Nachbarschaft ein, in seinem fünf Meter breiten und zehn Meter langen Pool zu baden. Alle Beteiligten freuen sich sehr. Keith fühlt sich nicht mehr allein und die Kinder können sich mit ihren Eltern im Pool abkühlen, denn in Morris gibt es kein öffentliches Freibad.

„Er bringt Freude für die Kinder, in der ganzen Nachbarschaft“, erzählt Jessica Huebner, die gerne mit ihren vier Kindern bei dem ehemaligen Richter badet. „Auf eine gewisse Art hast du alle unsere Kinder adoptiert. Das sind jetzt deine Enkelkinder“, sage sie oft zu Davison.