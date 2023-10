Elche zurück in Brandenburg

Sie gelten in Deutschland seit vielen Jahren als ausgestorben, doch jetzt sind sie wieder da: Elche. In ganz Brandenburg wurden sie gesichtet, wie das Umweltministerium bestätigte. Seit 2015 sind sie 147 Mal in allen Landkreisen gesehen worden. In Brandenburg gibt es dafür sogar ein eigenes Elch-Monitoring, damit so viele Informationen wie möglich über die Tiere gesammelt werden können. Spaziergänger werden zudem darum gebeten, ein entsprechendes Formular auszufüllen, wenn sie einen Elch sichten konnten. Dieses wird anschließend an das Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde gemeldet.

Rückkehr über Polen

Elche gab es mal in ganz Europa, doch in Deutschland galten sie seit vielen Jahrzehnten als ausgerottet. Über die Oder aus Polen ziehen allerdings seit den 50er-Jahren immer mehr Elche nach Brandenburg. Nach Angaben des WWF halten sich bis zu 15 Tiere dauerhaft in Brandenburg auf.

Quelle: RBB