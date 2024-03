Eine Milliarde Dollar für Studiengebühren

Studieren in den USA kostet viel Geld. Doch am New Yorker Albert Einstein College dürfen sich alle Studenten freuen: Die ehemalige Professorin Ruth Gottesman befreit diese von den hohen Studiengebühren mit einer Spende von einer Milliarde Dollar. Diese großzügige Schenkung ist die größte dieser Art, die je in den USA getätigt wurde. Die Spende stammt aus dem Vermögen ihres 2022 verstorbenen Ehemanns David “Sandy” Gottesman.

»Ich bin meinem verstorbenen Ehemann Sandy sehr dankbar dafür, dass er mir dieses Vermögen hinterlassen hat, und ich fühle mich gesegnet, dass mir das große Privileg zuteilwird, diese Spende für einen so wertvollen Zweck zu geben«, wurde sie in einer gemeinsamen Erklärung mit der Hochschule zitiert.

Im Jahr 1968 kam Gottesman an dieses medizinische College und erforschte in dieser Zeit Lernbehinderungen bei Kindern. Sie entwickelte ein Alphabetisierungsprogramm für Erwachsene und ist Vorstand des angeschlossenen Krankenhauses.

»Die Schenkung soll einen talentierten und vielfältigen Pool von Personen anziehen, die sonst vielleicht nicht die Mittel hätten, ein Medizinstudium zu absolvieren«, so heißt es seitens der Universität, wie der Spiegel berichtet.

Das College wird von etwa 1.100 Studierenden besucht und die Kosten belaufen sich auf etwa 60.000 Dollar pro Jahr. Viele haben nach ihrem Abschluss mehr als 200.000 Dollar Schulden. Durch die Spende wird allen Studenten, die Vollzeit studieren, die Frühjahrssemestergebühr für 2024 erlassen. Zukünftige Studenten sollen außerdem kostenfrei studieren können.



Quelle: Spiegel