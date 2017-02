Eine Berufung bis hin zum kleinen Pferd oder warum Hannelore und Heino in Spanien wohnen. Der Verein Schattenkinder e.V. – Begeisterung schafft Räume

Mein kleiner Bericht handelt von einer großartigen, beherzten Frau, die konsequent ihren Weg geht. Angelika Riegmann-Matthies kommt aus Deutschland und lebt inzwischen im schönen Spanien. Wo viele Menschen gern ihren Sommerurlaub verbringen, dort lebt sie ihren Traum. Die kleine Ranch mit dem passenden Namen „Pequeño Rancho“ existiert noch nicht sehr lange, aber es gibt schon viel zu bestaunen. Es ist ein ganz besonderer Ort der Natur und des Erlebens zwischen Mensch und Tier.



Es ist sehr ursprünglich. Ihre Mitbewohner heißen zum Beispiel Hannelore und Heino und die sorgen immer für Bewegung. So viel Prominenz verpflichtet. Es ist aber keine Villa Kunterbunt. Um zu verstehen, was das für ein Ort ist, muss ich ein wenig ausholen. Die kleine Farm steht sozusagen am Ende eines Weges, den Angelika immer in voller Konsequenz gegangen ist, Seit ihrer Jungend ist sie im Bereich der Pflege und Erziehung tätig und hat viele Erfahrungen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gesammelt. Das war immer schon ihr Interesse und ist es auch heute noch. Eine richtige Berufung, und so gründet sie im November 2001 den Verein Schattenkinder e.V., der auch heute noch die Basis Ihres außerordentlichen Engagements für Menschen mit Handicap darstellt. Das, was Sie heute auf ihrer Farm macht, ist eine besondere Form der Therapie.

Jetzt kann ich auch verraten, dass es sich nicht um Prominente handelt, die hier behandelt werden. Hannelore und Heino sind Minischweinchen und nur ein kleiner Teil der vielen Mitbewohner. Es sind auch nicht die Patienten, es sind vielmehr die Therapeuten. Ja, Sie haben richtig gelesen. Tiere als Therapeuten, das ist was ganz wunderbares. Angelika Riegmann-Matthies könnte stundenlange Referate halten.



Aus jahrelangen Erfahrungen im Therapiebereich und den ersten Erfolgen, kann Sie das ohne Wenn und Aber sagen. Tierassistierte Therapie, so heißt es in Fachkreisen. Das klingt kompliziert, aber im Gunde ist es ganz einfach.

„Pequeño Rancho“ ist ein Ort, der dazu einläd, die Seele baumeln zu lassen. Der Erfolgsdruck, der sich bei kleinen und großen Patienten im Therapiebereich über Jahre angesammelt hat, hier kann er entweichen.

Die Tiere geben Kraft und Selbstvertrauen zurück, das schaffen sie mit ihrem natürlichen Einfühlungsvermögen. Im Mittelpunkt der Therapie wirken hier allerdings vorrangig die American Miniatur Horses. Eine ganz besondere Pferderasse, die sehr menschenfreundlich ist.



Angelika kümmert sich auf ihrer Farm auch um den Fortbestand und die Zucht dieser außergewöhnlichen Pferde. Es sind seit der Gründung der Ranch bereits zwei Fohlen zur Welt gekommen. Da ist zum Beispiel Prinz Harry, der am 11. September 2016 geboren wurde. Sie sehen es gibt noch weitere Prominenz auf dieser Farm. Am 7. Februar 2017 erblickte das zweite Fohlen, eine kleine Stute Namens Lina, das Licht der Welt. Eine große Aufgabe, die den Einsatz rund um die Uhr fordert, aber auch ein Vielfaches davon zurück gibt. Angelika sagt dazu:

Mein Weg in die Tiergestützte Therapie begann, ohne dass ich es bemerkte. Man kann auch sagen, dass es mich einfach ergriffen und nicht mehr losgelassen hat.