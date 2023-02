Eigenes grünes Label

Nachdem Gas - und Kernkraftwerke von der Europäischen Union als nachhaltig eingestuft worden sind, haben sich Umweltorganisationen zusammengetan und mit einer eigenen Idee ein Finanzlabel gegründet. Investoren, Banken und Versicherungen haben ab sofort die Möglichkeit zu überprüfen, ob ihre Investitionen auch wirklich nachhaltig sind. Die Basis für die Beurteilung, ob eine Investition grün ist, basiert auf wissenschaftlichen Kriterien. Dies meldeten die Organisationen Ecos und WWF vor wenigen Tagen, wie die Augsburger Allgemeine meldet.

"Die Initiative soll Klarheit für Investoren schaffen, nachdem die EU Gaskraftwerke, Kernkraftwerke, das Verbrennen von Bäumen, intensive Abholzung und andere schädliche Aktivitäten in der EU-Taxonomie als "nachhaltig" bezeichnet hat", so in der Meldung des WWF und Ecos.