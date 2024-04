Earth Hour setzt Zeichen

Am 23. März 2024 haben wieder zahlreiche Menschen weltweit eine Stunde lang alle Lichter ausgeschaltet. Diese friedliche Protestaktion unter dem Motto „Deine Stunde für die Erde!“ wurde von der Umweltschutzorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) bereits zum wiederholten Mal ins Leben gerufen. Doch in diesem Jahr wurde nicht nur ein Zeichen für das Klima gesetzt, sondern auch für weltpolitische Themen.

„Der aktuelle Zeitgeist ist angespannt. Krisen, Konflikte und Kriege beschäftigen die Menschen sehr. Wir wollen in diesem Jahr die Earth Hour als Moment füreinander, für unsere Erde nutzen und gemeinsam zeigen: Wir stehen ein für mehr Klimaschutz, für gegenseitigen Respekt, für Demokratie“, so WWF-Klimachefin Viviane Raddatz wie goodimpact berichtet.

In Deutschland nahmen über 550 Städte an dieser bekannten WWF-Klimaschutzaktion teil. Der WWF gehört zu den ältesten und größten Umwelt- und Naturschutzstiftungen weltweit und hat insgesamt rund sechs Millionen Förderer. Aktiv ist diese gemeinnützige Organisation in fast einhundert Ländern.

Quelle: goodimpact