Drohne revolutioniert den Rettungseinsatz

Der "fliegende Rettungsring", eine Drohne namens TY-3R, entwickelt von dem chinesischen Unternehmen Didiok Makings aus Guangzhou, verspricht, Menschen in Not effizienter als je zuvor zu helfen. Die TY-3R, ist ein Quadcopter, der auch schwimmen kann und als "fliegender Rettungsring" bezeichnet wird. Sie erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 47 km/h, was sie erheblich schneller macht als jeder menschliche Rettungsschwimmer, sei es zu Land oder zu Wasser. Selbst bei Gegenwinden von bis zu Stärke 6 bewährt sich die Drohne.

Bedient wird die TY-3R über eine Fernsteuerung von einem am Ufer stationierten Piloten, der dank einer hochauflösenden 720-p-Kamera stets den Überblick behält. Bei der Ankunft am Einsatzort kann die leichte, nur 4,4 kg schwere Drohne im Wasser landen und dank ihres Auftriebs bis zu zwei Personen über Wasser halten, bis weitere Rettungskräfte vor Ort sind. Ihre Robustheit zeigt sie auch durch eine sogenannte IP68-Zertifizierung, die ihr das Überstehen von temporären Unterwasserphasen ermöglicht.

Neue technologische Möglichkeiten

Die Drohne ist primär für Einsätze in Küstennähe oder nahe Schiffe konzipiert und hat eine maximale Flugzeit von zehn Minuten. Didiok Makings hat auch an die Wartung gedacht: Vier Wartungsklappen erleichtern den Batteriewechsel und andere Reparaturen. Diese Innovation könnte nicht nur Leben retten, sondern auch ein neues Bewusstsein für die Möglichkeiten der Technologie im Rettungswesen schaffen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Ertrinken die dritthäufigste Ursache für unfallbedingte Todesfälle weltweit, mit geschätzten 236.000 Todesfällen im Jahr 2019. Die TY-3R ist somit mehr als nur eine technische Neuerung; sie ist ein potenzieller Lebensretter in gefährlichen Situationen.

Quelle: der Standard