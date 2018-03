Dieses natürliche Leder wird aus den Resten der Weinproduktion hergestellt

0 Aufrufe 19 März 2018 - 02:32

VEGEA Textile Fashion Collection

In collaborazione con aziende del settore, l'ecodesigner Tiziano Guardini e con il supporto della H&M Foundation è stata realizzata la prima collezione moda in VEGEA-Technical Textile. Una tecnologia di polimerizzazione consente di trasformare gli oli e la componente lignocellulosica delle biomasse derivate dalla filiera vitivinicola in un biopolimero, che costituisce la base per la produzione di tessuti tecnici biobased.