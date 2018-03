Diese Schule fokussiert sich auf das Lehren von Fröhlichkeit

Anzeige:

Gute Nachrichten aus Chennai - Indien

Eine moderne Schule im ländlichen Indien stellt das traditionelle Bildungsmodell auf den Kopf und konzentriert sich stattdessen darauf, dass Jugendliche zu glücklichen und mitfühlenden Menschen heranwachsen.

In einer Schule, die bald in der Nähe von Chennai gebaut wird, lernen Schüler in einem mit Bäumen gefüllten Meditationsraum, einem Ideenlabor oder in einer Küche. Traditionelle Klassenzimmer wird es dort nicht mehr geben. Das Hauptziel der Schule: Kindern beibringen, wie man glücklich wird – die Lernfähigkeiten kommen als nächstes. Die Vorbereitungen auf standardisierte Tests sind nicht Teil des Lehrplans.

„Wir wollen glückliche Kinder, mitfühlende Menschen, die in die Welt hinausgehen und etwas Gutes tun wollen“, sagte Architekt Danish Kurani, dessen Team den Campus der Schule entworfen hat.

Anstatt einem Standardlehrplan zu folgen, werden die Schüler entscheiden, was sie selbst lernen wollen, und das Lernen durch Erfahrung verfolgen. Ein Tag könnte zum Beispiel mit einem Mango Lassi und Meditation oder Basketball beginnen. Gefolgt von der Programmierung einer Software oder einem klassischen indischen Literaturseminar, bei dem Gedichte rezitiert werden. Danach gibt es Mittagessen mit Freunden und am Nachmittag wird an einem neuen Geschäft auf dem Campus gearbeitet.

Die Schule für Mittel- und Oberstufenschüler soll in diesem Jahr mit dem Bau beginnen und bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein. Vor Ort wird auch ein Institut mit Forschern sein, das die Wirksamkeit der Techniken der Schule bewerten wird. Der Campus wird viele Freizeitangebote, Studentenwohnheime und Lernangebote umfassen. Zum Beispiel „Chat-Labs“ für Kommunikation und Kooperation, Labore für Physik oder digitales Arbeiten. Räume, die als Galerien oder für Präsentationen, Aufnahme-, Musik-, Kunst- sowie als Tanzstudios genutzt werden können und eine Einzelhandelspassage, in der Studenten Geschäfte betreiben können. Die Schüler lernen vor allem eigenständig zu denken und zu handeln - und das gücklich, fröhlich und mitfühlend.



Hier wird das Konzept der Schule anschaulich beschrieben: