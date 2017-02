Die Kraft deines Herzens

Nirgendwo liegt mehr Kraft verborgen als in deinem Herzen.

egal wie oft du dir selbst weh getan

egal wie oft du andere verletzt hast...

Dein Herz kämpft,

dein Herz liebt,

dein Herz schlägt,

es ist für dich da, auch wenn du es nicht willst.

Nirgendwo liegt mehr Gefühl verborgen als in deinem Herzen.

Immer zeigt es dir,

wo du noch hinsehen darfst,

wohin die Reise für dich weiter geht.

Dein Herz schmerzt,

dein Herz krampft sich zusammen,

dein Herz trauert

dein Herz erkrankt

Es will dass du hinsiehst....

Alles was du dazu brauchst ist der Fahrplan deines Lebens.

Nirgendwo anders wirst du ihn finden, als in deinem Herzen...

Überall dort wo Menschen sind,

wird dir "Neues" begegnen, immer und immer wieder.

Überall dort wirst du dich neu entscheiden dürfen.

Ob du es annimmst oder nicht,

ob du deinen Verstand oder dein Herz entscheiden lässt,

ob du es als zu dir gehörig wahrnimmst

oder mit dem Finger auf dein Gegenüber zeigst,

liegt irgendwo in deinem Herzen verborgen...

Versteckt in einer Schublade mit Namen Angst

oder in einer mit der Aufschrift Liebe.

Du entscheidest, welche Schublade dein Leben bestimmt.

Nirgendwo liegt mehr Wahrheit, als in deinem Herzen

du wirst sie finden, wenn du an dich glaubst,

du wirst sie erkennen, wenn du deinem Weg folgst

du wirst sie fühlen, wenn du dein Herz öffnest..

Wie sehr du auch bemüht warst oder bist im Außen zu suchen,

Kontrolle auszuüben um deinen Schmerz versteckt zu halten,

wie stark du auch deine Vergangenheit als Sicherheitsanker benutzt hast oder dies noch immer tust....

wie sehr du mit dem Finger auf andere zeigst,

das Leben zeigt immer zu dir zurück und wird dir helfen

zu erkennen, wo du gerade stehst...

manchmal unerbittlich und hart,

manchmal liebend und voller Wunder...

Niemals geschieht etwas ohne dein Herz,

auch wenn es aussieht, als sei es in deinem Tun abwesend....

auch in der Dunkelheit liegt Segen.

Nirgendwo liegt mehr die Zukunft verborgen,

als in deinem Herzen und deiner Bereitschaft

darauf zu hören.

©Monika Hagn

www.sanara-lebenslicht.jimdo.com

Praxis für Persönlichkeitstraining, Coaching, Geistheilung