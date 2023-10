Dank Mozart weniger Schmerz

Im Zeitraum von April 2019 bis Februar 2020 wurden bei Tests auf Phenylketonurie die Reaktionen von hundert Neugeborenen untersucht. Bei diesen Tests wird den Babys in die Ferse gestochen, um Blut abzunehmen. Normalerweise erhalten die Säuglinge eine Zuckerlösung währenddessen. In der Studie haben 54 zusätzlich zur Zuckerlösung vor, während und nach dem Piks ein Wiegenlied von Mozart zu hören bekommen. Die 46 andere Säuglinge haben keine Musik gehört.

Schmerzlevel sinkt

Untersucht wurde das Schmerzlevel anhand des Gesichtsausdrucks der Babys. Während des Stichs war der Wert der Babys mit Mozart-Musik bei vier, bei den anderen auf sieben angestiegen. Bei der Mozart-Gruppe war dieser Wert nach zwei Minuten wieder bei null, in der anderen Gruppe war nach der gleichen Zeit der Wert noch immer bei 5,5. Die Studie belegt, dass Musik in der Lage ist Schmerzen zu mindern. Die Verwendung von Musik in Verbindung mit der Stimme der Eltern könnte künftig bei kleinen Eingriffen genutzt werden.

Quelle: MDR