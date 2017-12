Childhood for Children: Aufklärung in Ghana

Gute Nachrichten aus - Ghana

Jung, engagiert, nachhaltig! Genau das ist Genau das ist Childhood for Children , oder kurz CfC.

„Wir möchten ab Mitte 2018 Vortragsreihen an Schulen in Ghana zu den Themen Verhütung und Sexualität veranstalten“, berichtete der Initiator Nikolas Karanikolas gegenüber nur positive Nachrichten.

Hintergründe der Initiative:

Auf diesen Touren halten Jugendliche, im Alter von 17 bis 22 Jahren aus Ghana und Deutschland, Präsentationen und richten Möglichkeiten für Ghanaer ein, kostenlos und ohne Registrierung Kondome zu erhalten. In Ghana wissen 25 Prozent aller Jugendlichen nicht einmal, dass es Kondome gibt und nur ein Bruchteil sieht die Vorteile und benutzt sie. Dementsprechend sieht die Quote der ungewollten, jugendlichen Schwangerschaften und der Abtreibungen aus. Damit kam der Projektinitiator Nikolas Karanikolas während seiner Freiwilligenarbeit als 16-jähriger in Kontakt und hat sich vorgenommen dagegen etwas zu tun.

Nominierung für den Deutschen-Engagement-Preis:

Dafür wurde Nikolas bereits für den Deutschen-Engagement-Preis nominiert, bei dem das Voting noch bis zu diesem Freitag (20.10) läuft. Informationen dazu gibt es auf der Facebook Seite von Childhood for Children und hier kann abgestimmt werden: Deutscher-Engagement-Preis

Die „ghanaisch-deutsche-Jugend“ arbeitet ab 2018 gemeinsam daran, die Welt ein bisschen besser zu machen. Gemeinsam mit den Referenten geht Childhood for Children zunächst einen Monat nach Ghana, reist an bildschöne Orte wie Accra oder Cape Cost, lernt das Land kennen und versucht nachhaltig etwas zu verändern.

Als eine Welt – eine Jugend – für eine bessere Welt!