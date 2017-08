Bundesfreiwilligendienst - was ist das und warum man mitmachen sollte

Unsere Gastautorin Helga ist ein wahres Vorbild. Sie schreibt nicht nur ehrenamtlich positive Nachrichten bei uns, sondern startet ebenfalls ihren Bundesfreiwilligendienst. Im folgenden Artikel erläutert sie, was der Bundesfreiwilligendienst ist, für wen er bestimmt ist, und warum sie selbst mitmacht.

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer jeden Alters, die sich freiwillig für das Allgemeinwohl engagieren wollen. Ob im sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich - es gibt ein vielfältiges Angebot. Es ist also egal was man vorher beruflich gemacht habe, man muss nur die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Es handelt sich hierbei um einen Vollzeitdienst und für Freiwillige die über 27 Jahre alt sind, ist ein Teilzeitdienst möglich. In der Regel dauert ein Bundesfreiwilligendienst zwölf Monate, wobei man ihn nach diesem Jahr verlängern lassen kann. Es gibt für Freiwillige ein Taschengeld und kostenlose Bildungsseminare dürfen auch besucht werden. Nach Abschluss des Bundesfreiwilligendienstes erhält man ein qualifiziertes Zeugnis.





Sich freiwillig für etwas zu engagieren, ist in meinen Augen von unschätzbarem Wert und ein großer persönlicher Entwicklungsschritt nach vorne. Ich kann meinen schon vorhandenen Erfahrungsschatz mit anderen Menschen teilen, weitere Erfahrungen sammeln und gleichzeitig tue ich etwas zum Wohle aller Menschen.



Ab Mitte September 2017 mache ich selbst einen Bundesfreiwilligendienst. Da ich die Natur und die Tiere liebe - starte ich meinen Bundesfreiwilligendienst beim



Vor einiger Zeit stellte ich mir folgende Frage:



Wie soll es für mich beruflich weitergehen?



Ich steckte irgendwie fest und egal was ich machte es fühlte sich alles sinnlos an - wer kennt solche Momente im Leben nicht? Eines wusste ich, ich wollte mal etwas ganz anderes machen. Für mich ist der Bundesfreiwilligendienst sehr vielseitig, das mein Entschluss schnell fest stand, einen solchen zu absolvieren.





Auf einmal ergab alles wieder einen Sinn, denn nun kann ich Gutes tun, aktiv sein, etwas bewegen, etwas erreichen und alles ohne Druck.



In jedem von uns, schlummern einige noch verborgene Talente und aus meiner Sicht kann ich sie nun zum Vorschein bringen - da ich etwas tue, dass ich zuvor noch nie getan habe. Also ist es nicht nur eine Chance, sondern zugleich ein Gewinn für meinen weiteren Lebensweg. Ich freu mich schon auf meine neue Aufgabe :-)

Wenn auch du diesen Weg wählen solltest, finde ich das sehr mutig und lass dich niemals von deinem Weg abbringen!! Höre immer auf deine innere Stimme...sie kennt die Wahrheit und führt dich in größtes Glück!!