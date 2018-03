Anzeige:

Gute Nachrichten aus - Österreich

Bereits seit 2010 ersetzt „ Ja! Natürlich “ Palmöl durch umweltfreundlichere Pflanzenöle. Ab sofort sind nun auch die letzten zwei, von 1.100 Lebensmitteln, der Rewe Österreich-Eigenmarke ohne Palmöl.

Probleme von Palmöl

Palmöl wird in der Lebensmittelproduktion am häufigsten aller Öle verwendet. Auch in Bio-Produkten führt oft kein Weg daran vorbei. An Sich ist Palmöl nicht schlecht – es ist um einiges ergiebiger als vergleichbare pflanzliche Öle. Das Problem dabei ist, dass für diese hohe Nachfrage sehr viel Palmöl produziert werden muss. Dafür werden riesige Plantagen angebaut, wofür oft Regenwälder gerodet und Lebensräume von Tieren sowie Einheimischen zerstört werden. Die Folgen für die Umwelt, Artenvielfalt und Menschen vor Ort sind fatal.

Auch große Unternehmen können nachhaltige Veränderungen durchführen

„Ja! Natürlich“ möchte die Probleme beheben und setzt nun in allen Produkten Öle aus europäischer oder sogar heimischer Landwirtschaft ein – vor allem Sonnenblumenöl. Einige Lebensmittel mussten sogar aus dem Sortiment entfernt werden, weil das Palmöl dort nicht ersetzt werden konnte. Dieser Schritt zeigt, dass auch große Unternehmen nachhaltige Veränderungen durchführen können. Vielleicht folgen bald weitere Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie?