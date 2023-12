Bessere Bodentemperatur durch Pflanzenvielfalt

Extreme Wettereignisse und Temperaturen können abgefangen werden durch einen natürlichen Lösungsansatz. Das konnte eine Forschungsgruppe mehrerer wissenschaftlicher Einrichtungen in Deutschland. u.a. der Universität Leipzig, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und das Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig, belegen. Die Studie zeigt auf, dass eine vielfältige Pflanzenwelt als Puffer für Schwankungen der Bodentemperatur wirken und einen entscheidenden Einfluss auf Prozesse im Ökosystem haben kann. Im sogenannten Jena-Experiment wurden von 2004 bis 2021 riesige Datenmengen gesammelt, die als Basis für die Studienergebnisse dienen.

"Unsere Forschung zeigt die bemerkenswerte Fähigkeit der Pflanzenvielfalt, als Schutzschild gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu wirken. Sie erinnert uns eindringlich daran, wie wichtig es ist, die biologische Vielfalt in unseren Ökosystemen zu erhalten und zu fördern, um die Umwelt zu schützen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern", erklärt Nico Eisenhauer, Biologie-Professor, Leiter der Studie und Sprecher des Jena-Experiments gegenüber dem MDR.

Untersucht wurden die Temperatur der Böden in Parzellen mit 60 unterschiedlichen Pflanzenarten und in Parzellen mit Monokulturen, sowie Parzellen die unbepflanzt sind. An heißen Tagen war in den vielfältigen Parzellen die Temperatur im Durchschnitt um 5,4 Grad niedriger als bei den Unbepflanzten. Die Monokulturen kamen auch etwa die Hälfte. Und an kalten Tagen im Winter waren die 60-Arten Parzellen um 1,5 Grad wärmer - fünfmal so viel wie die Monokulturen. Je älter die Parzellen-Gemeinschaften waren, desto stärker die ausgleichenden Auswirkungen bei Extremtemperaturen.

Quelle: MDR