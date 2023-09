Besserer Schutz für Frauen

Tausende Menschen hatten vor wenigen Tagen in mehreren Städten in Bulgarien für schärfere Strafen demonstriert. Durch die Demonstrationen hatten die Abgeordneten ihre Sommerferien unterbrochen und eine Gesetzesnovelle für härtere Strafen bei häuslicher Gewalt gegen Frauen eingeführt. Darunter fallen Paare mit oder ohne Trauschein sowie Partner in einem intimen Verhältnis. Dazu beinhaltet die Definition der Wirkung dieser neuen Gesetze eine Dauer der Beziehung von mindestens 60 Tagen und Beziehungen zwischen Mann und Frau. Die Freiheitsstrafe für die Täter wurde von 6 auf 8 Jahre erhöht.

Auslöser der Proteste war ein brutaler Angriff des Ex-Freundes auf eine 18-jährige Frau. Die schweren Verletzungen der jungen Frau wurde von dem Gericht, welches mit dem Fall befasst war, zunächst als leicht eingestuft. Der Täter war auf freiem Fuß. In der Zeit von Januar bis April 2023 wurden nach Angaben der Ämter, elf Frauen durch das eigene Umfeld getötet.

Durch das neue Gesetz erhofft man sich eine Abschreckung der Täter und dadurch besseren Schutz der betroffenen Frauen.

Quelle: Spiegel