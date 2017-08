Augsburger Hohes Friedensfest

Das "Augsburger Hohe Friedensfest" wurde wie jedes Jahr traditionell am 8.8.2017 am Rathausplatz gefeiert. Das diesjährige Motto: "Mein Name ist Mensch".

Seit 1950 ist der 8. August ein gesetzlicher Feiertag und bundesweit einzigartig. Dieser Feiertag gilt ausschließlich für das Stadtgebiet Augsburg. Sehr zur Freude der Berufstätigen. Sein Ursprung geht auf den Westfälischen Frieden zurück, der 1648 das Ende der Unterdrückung der Protestanten einleitete. Gefeiert wird der 8. August seit 1650.



Bei der heutigen "Friedenstafel", eine von vielen Programmpunkten, nahmen wieder Hunderte von Stadtbewohnern und Besucher unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauung teil.



Jeder der Anwesenden trug dazu bei, dass die "Tafel" mit reichlich köstlichen Speisen und Getränken gedeckt war und es durfte wieder voneinander gekostet und geteilt werden.



Ein friedliches Miteineinander mit anregenden Gesprächen und musikalischer Untermalung bei strahlendem Sonnenschein, trugen zu einer angenehmen, unvergesslichen Atmosphäre bei.



Vertreter buddhistischer, jüdischer, christlicher und islamischer Religionsgemeinschaften überbrachten Friedensgrüße.