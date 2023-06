Anpassung der Prämien

Zum ersten Mal in der Geschichte des Frauenfußballs wird den Spielerinnen bei der Weltmeisterschaft durch die FIFA eine Mindestprämie garantiert. Jede soll mindestens 30.000 US-Dollar bekommen. Es war schon im März beschlossen worden: Das Preisgeld für die Frauen-WM wird von 30 Millionen auf 110 Millionen Dollar angehoben. Diese werden ganz klar den Spielerinnen und nicht den Verbänden zugeordnet.

„Die FIFA hat auf die Stimme der Spielerinnen gehört, und wir haben Schritte hin zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit in unserem Sport auf höchster Ebene unternommen“, wie die FIFPRO laut der Sportschau mitteilte.

61 Millionen US-Dollar werden davon insgesamt je nach Platzierung in der WM an die Verbände verteilt, wobei den Höchstbetrag von 4,3 Millionen US-Dollar der Verband erhält, welcher die Weltmeisterinnen stellt. Knapp 49 Millionen Dollar werden als garantierte persönliche Teilnahme-Prämie an die Spielerinnen gehen, wobei diese mindestens 30.000 US-Dollar beträgt. Zudem sollen die Standards für die Unterbringung der Frauen auf das Niveau der männlichen Kollegen angehoben werden.

Quelle: Sportschau