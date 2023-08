Alkoholfreies Bier im Trend

Jahrelang galt alkoholfreies Bier als Notlösung und Ersatzgetränk zu Bier. Doch das hat sich in Deutschland geändert. In den vergangenen Jahren hat sich Bier mit 0 Prozent Alkohol zum echten Trend- und beliebten Erfrischungsdrink entwickelt.

„Seit 2007 hat sich die Produktion alkoholfreier Biersorten in Deutschland mehr als verdoppelt - auf gut 670 Millionen Liter im Jahr 2022. Wir rechnen damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird. Die Zeiten, als alkoholfreie Biere noch vor 20 oder 30 Jahren hauptsächlich von Autofahrern getrunken wurden, sind lange vorbei“, so Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes gegenüber dem ZDF.

Allein in Deutschland gibt es mittlerweile sehr viele Biermarken, die eine alkoholfreie Alternative anbieten. Aber auch in anderen Biernationen steigt die Nachfrage und das Angebot von alkoholfreiem Bier rapide an.

Quelle: ZDF