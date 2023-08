400.000 Schulessen in Kenia

Das bisher größte Programm für Schulessen in Afrika, Food for Education, wird ab nächsten Monat 200 Grundschulen und Kitas mit Mittagessen versorgen. Das Mittagessen für die Kinder wird in Kenias Hauptstadt Nairobi ausgegeben. Dieses Projekt, für das die NGO mit der Stadt Nairobi zusammenarbeitet, schafft zudem 300 neue Arbeitsstellen für Küchenmitarbeitende.

„Die Kinder kommen dann häufiger zur Schule und machen mehr mit. Sie bleiben länger, weil sie ein Mittagessen haben“ sagt Fawira Ngiro, Gründerin der Organisation Food for Education gegenüber dem WDR.

Derzeit bekommen bereits 140.000 Kinder in Kenia Schulessen mithilfe von Food for Education. Es hat sich gezeigt, dass an diesen Schulen, an denen die Organisation bereits Essen ausgibt, mehr Kinder angemeldet werden. Diese Kinder bekommen zusätzlich zum sicheren Mittagessen auch noch eine Schulbildung. Da Kenia zu den Hotspots bezüglich Nahrungsmangel und Hunger gehört, ist eine Unterstützung mit Lebensmitteln nötig. Durch die Ausgabe von 400.000 Mittagessen, wird sich die Situation für viele Kinder in Nairobi bald deutlich verbessern.

Quelle: WDR