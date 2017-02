15 Jähriger erfindet eine Maschine, welche die Ozonschicht retten soll.

Thomas Ribeiro hat einen eigenen YouTube Kanal, gewinnt einen Wettbewerb der Wissenschaft nach dem anderen und hat jetzt, mit 15 Jahren, eine „biologische Fabrik“ erfunden, die unseren Planeten vor gefährlichen Treibhausgasen retten könnte.

Diese soll in der Lage sein, CO2 und Methan, zwei extrem schädliche Treibhausgase, zu verbrennen. Seine Maschine ist sehr einfach, da sie mit der Hilfe von zwei Elementen arbeitet: Bakterien, welche man in der Natur findet und Pflanzen. Beide ernähren sich von den Gasen, welche für die Ozonschicht so gefährlich sind. Mit dieser Maschine bewirkt Thomas lediglich, dass diese zwei Elemente das Maximum der Treibhausgase beseitigen.

Der aus Kanada stammende Thomas Ribeiro, selbstsicher wie er ist, hat den renommierten Mikrobiologen Philippe Constant kontaktiert. Beide waren sich sofort einig und haben ein entsprechendes Projekt ins Leben gerufen.

Wir sind gespannt ob und wann die Idee des jungen Erfinders umgesetzt wird.

Via: Truly News