Mach mit und nenne uns deinen Glücksmoment

Ich würde gerne in Kürze einen Artikel über die kleinen Glücksmomente im Alltag schreiben. Dazu brauche ich eure Hilfe. Schreibt mir bitte, was euch in eurem Alltag glücklich macht. Ist es die Begrüßung eures Hundes wenn ihr Heim kommt, oder der Kaffee am morgen? Ich sammle eure Glücksmomente und stelle sie euch hier in Kürze vor.