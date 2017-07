Wiederaufforstung: Diese Drohnen sollen 1 Milliarde Bäume pro Jahr pflanzen (Video)

Die Aufforstung wird von mehreren Drohnen übernommen. Zuerst wird das Gebiet gescannt, in dem später Bäume gepflanzt werden sollen. Dabei werden Daten, wie die Bodenbeschaffenheit, welche Pflanzen schon vorhanden sind, welche Sorte von Bäumen dort hinpasst und welche Störfaktoren es gibt. Diese Daten werden genutzt, um ein §D-Bild der Bepflanzungstelle zu erstellen. Der Flug- und Bepflanzungsplan wird dann von einem Algorithmus bestimmt. Es kann auch vorkommen, dass einige Gebiete nicht bepflanzbar sind, diese werden von der Drohne ausgelassen.Die Drohne trägt verschiedene Samen mit sich und pflanzt nach einem festgelegten Schema überall die ausgewählte Sorte ein. Je nachdem wie die Beschaffenheit des Bodens ist, wird entschieden, welche Baumsorte die Richtige ist. Die Drohne macht sich auf den Weg zum Aufzuforstenden Gebiete, wenn der Flugplan steht. Die vor gekeimten Baumsamen sind in einer biologisch abbaubaren Kapsel mit Nährflüssigkeiten verpackt. Im Tiefflug schießt die Drohne die Samen mit Druck in den Boden.Damit ist die Arbeit der Drohen allerdings noch nicht erledigt. Die Entwicklung der Baumkeimlinge wird in den folgenden Wochen und Monaten genau beobachtet. Die Drohnen erstellen daraus Daten, die in den Algorithmus fließen.Mit dieser Methode lassen sich Bäume schneller pflanzen und die Entwicklung des Wachstums ist einfacher zu kontrollieren. Der CEO Lauren Fletcher sagte, dass es prinzipiell möglich sei, einen Baum pro Sekunde zu pflanzen. Wenn mehrere Drohnen gleichzeitig arbeiten würden, wäre es also möglich 100.000 Bäume pro Tag zu Pflanzen – also 36,5 Milliarden pro Jahr. Das Ziel von BioCarbon Engineering ist allerdings etwas kleiner gesteckt: Eine Milliarde Bäume wollen sie pro Jahr mit Drohnen pflanzen.Das Team hat die Technologie bereits an mehreren Orten der Welt getestet – in Wales wurden erst kürzlich erfolgreich Baumsamen mit Drohnen in einem ehemaligen Kohle-Minen-Gebiet verteilt.Quelle: BioCarbon Engineering Das von BioCarbon Engineering fasst das Projekt zusammen: