Schweiz: Bauernhof für Demenzkranke (Video)

Gute Nachrichten aus Sigigen - Schweiz

Demenzkranke werden oft rund um die Uhr von der Familie gepflegt. Die Bäuerin und Pflegefachfrau Luzia Hafner bietet auf ihrem Hof in Sigigen Ferien- und Tagesaufenthalte für Demenzkranke an. So können sich die Angehörigen auch Zeit für sich nehmen und die kranken Menschen haben eine schöne Abwechslung. Luzia Hafner bietet ihren „Gästen“, wie sie die Demenzkranken liebevoll nennt, seit knapp 10 Jahren das Angebot an. Jeder kann bei den alltäglichen Arbeiten im Haus und auf dem Hof mithelfen - Jeder hilft so gut, wie er kann.

Aufmerksamkeit ist das Wichtigste:

Beim Umgang mit Demenzkranken ist es sehr wichtig, ihnen die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Auch wenn sie sich abends womöglich nicht mehr daran erinnern, wie sie am Morgen die Tiere gefüttert haben. Darum gehe es aber nicht, sagt Luzia.

„Jeder Mensch braucht Wertschätzung und Anerkennung, auch solche mit einem Handicap. Indem sie bei nützlichen Arbeiten wie kochen und bügeln mithelfen können, erhalten sie wieder einen Sinn im Leben und somit auch Wertschätzung“, erklärt die Besitzerin.

Wie kommt es bei den Gästen an?

20 Betreuer arbeiten im Schichtdienst, um die Dementen zu betreuen. Die Pflegekräfte machen ihre Arbeit wohl sehr gut, denn die gute Stimmung auf dem Hof Obergrüt ist sehr auffallend. Jakob Witter war für zwei Wochen dort und verbringt nun wieder einen Tag hier:

„Ich komme gerne hierhin. Es ist einfach eine Abwechslung“