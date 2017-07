Schleswig-Holstein testet bedingungsloses Grundeinkommen (Video)

Gute Nachrichten aus Schleswig-Holstein - Deutschland

Seit den 60er Jahren beschäftigen sich Ökonomen mit dem Grundeinkommen. Wird es nun endlich Realität? Die neue Regierung aus CDU, FDP und Grünen will das Grundeinkommen in Schleswig-Holstein testen und wäre damit das erste Bundesland in Deutschland. Wie die „shz“ berichtet soll dieses Vorhaben sogar im Koalitionsvertrag verankert sein. Die „Jamaika“-Koalition plant damit eine Revolution in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.

