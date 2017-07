„Refill Deutschland“: Cafés, Bars und Shops bieten kostenloses Trinkwasser an (Video)

In immer mehr deutschen Städten kann man sich Wasserflaschen in Cafés, Restaurants und Geschäften mit kostenlosem Trinkwasser auffüllen lassen. Stphanie Wiermann hatte die Idee dazu und möchte damit den Plastikmüll reduzieren und für ein Recht auf Wasser werben. Bekannt wurde dieses Projekt vor allem durch Refill Hamburg und Refill Berlin , es gibt aber noch weitaus mehr Städte, die mitmachen. Hier geht es zur Refill Deutschland Karte , auf der jeder Teilnehmer gekennzeichnetist.

Jedes Café, Restaurant, Geschäft und sogar jede Privatperson kann sich einen Aufkleber mit dem Logo der Initiative besorgen und sich in eine Karte eintragen. Die hellblauen Aufkleber sind mit dem Logo der Initiative, einem Wassertropfen, erkennbar. Wenn Passanten tagsüber eine leere Flasche dabei haben, können sie diese an den gekennzeichneten Geschäften mit kostenlosem trinkwasser auffüllen lassen.Bisher gab es für jede Stadt nur eine eigene Internetseite. Zur Zeit befindet sich die Website „Refill Deutschland“ für ganz Deutschland in Arbeit, um das Projekt übersichtlicher zu machen.