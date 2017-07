Positive Auswirkungen von Musik

Es gibt wohl nicht viele Dinge, die derart präsent sind, einen so großen Einfluss auf unser Leben haben und uns auf so einfache Weise mit Glück und Zufriedenheit erfüllen können. Lange Autofahrten werden mit Musik erträglich und wer einen schlechten Tag hatte, wird durch seine Lieblingsmusik wieder aufgemuntert. Kinder lieben einzuschlafen, während die Eltern ruhige Lieder singen. Viele Menschen singen beim Duschen, schnippeln Gemüse beim Kochen im Takt und hören beim Sport ihre Lieblingsmusik, um hochmotiviert noch bessere Leistungen zu erzielen. In der Kneipe läuft Hintergrundmusik, damit eine lässig-entspannte Atmosphäre entsteht. Und in Filmen wird die Verfolgungsjagd durch laute und schnelle Musik noch spannender und gefühlvolle und ruhige Musik lässt uns in Liebesszenen eintauchen.



Veränderungen unserer Körperfunktionen:

Warum bauen wir zu manchen Liedern emotionale Bindungen auf und reagieren mit Gänsehaut, Energieschüben oder Schweißausbrüchen? Beim Musizieren oder Hören von unserer Lieblingsmusik wird der Neurotransmitter Dopamin in überaus hohen Mengen ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass wir ein zufriedenes Gefühl verspüren. Manchmal reichen sogar nur die Gedanken und die Vorfreude auf unser heißersehntes Konzert aus, um unser mesolimbisches System, das Belohnungszentrum, mit Dopamin zu versorgen.



Musik überträgt Emotionen:

In einer



Traurige Musik kann Stimmung verbessern:

Die Auswahl der Musik kann nach der Stimmung gerichtet werden oder die Stimmung nach der Musik. Egal, welche der zwei Methoden bevorzugt wird, Stimmungsmanagement (Mood-Management) ist einer der bedeutendsten Gründe, warum wir Musik lieben. Wie in dem Punkt „Musik überträgt Emotionen“ beschrieben, hat fröhliche Musik einen erfrischenden und aufpäppelnden Effekt auf uns und traurige Musik einen negativen Einfluss auf unsere Stimmung. Es geht aber auch anders:



Laut einer Studie von



Musik hilft bei Krankheiten:

Herzkrankheiten:

Musik wird seit vielen Jahren bei der Behandlung von koronaren Herzkrankheiten verwendet, um Angst zu reduzieren und physiologische Reaktionen wie Herzfrequenz und Atemfrequenz bei Patienten zu verbessern. 23 Studien , an denen über 1500 Patienten teilnahmen, zeigten, dass der Blutdruck, die Herzrate und Angstgefühle durch das Hören von Musik verringert wurden. Besonders wirksam sei es, wenn sich die Patienten die Lieder selber auswählen dürfen. Bereits eine Stunde Musik der Lieblingsband hilft bei der Regeneration von Herzinfarktpatienten, zeigten finnische Forschungen der Universität von Helsinki.

Sehfähigkeit: