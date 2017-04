Norwegen: Hälfte aller Neuwagen sind Elektro- oder Hybridwagen (Video)

Gute Nachrichten aus - Norwegen

In Norwegen sind seit Jahresbeginn die Hälfte aller zugelassenen Neuwagen Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Außerdem gibt es dort die höchste pro Kopf Anzahl aller Elektro-Autos in der Welt: mehr als 100.000 in einer Bevölkerung von 5,2 Millionen Menschen.

Im Dezember letzten Jahres wurde das 100.000 Elektroauto in Norwegen angemeldet. Einen Monat später betrug der Anteil der Elektroautos an den Neuanmeldungen 17,6 Prozent. Hybridwagen machen sogar 33,8 Prozent aus, insgesamt also 51,4 Prozent. Im Februar sanken die Anteile leicht und lagen bei knapp 16 beziehungsweise 32 Prozent.

„Dies ist ein Meilenstein auf Norwegens Weg zu einer Elektroauto-Flotte“, erklärte Klima und Umweltminister Vidar Helgesen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.