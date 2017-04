Kenia hat ein Verbot von Plastiktüten beschlossen (Video)

Gute Nachrichten aus - Kenia

Nach Ruanda, Tansania und Eritrea verbietet nun das nächste afrikanische Land Plastiktüten. Das Verbot wurde am 15. März von der kenianischen Umweltministerin Judi W. Wakhungu veröffentlicht. Die neuen Bedingungen treten sechs Monate später, also Mitte September in Kraft.