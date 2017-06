Gebühren und Verbote helfen: 2 Milliarden weniger Plastiktüten in Deutschland

Gute Nachrichten aus - Deutschland

Der Verbrauch von Plastiktüten ist in Deutschland im letzten Jahr um 2 Milliarden Stück gesunken. Das liegt vor allem an den seit Juli 2016 bestehenden Gebühren auf Plastiktüten in mehr als 300 Unternehmen. Auch wenn jede Tüte nur 10–15 Cent kostet, hat sich diese Maßnahme gelohnt.

