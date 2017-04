Die essbare Stadt Andernach (Video)

Im Rheinstädtchen Andernach werden seit dem Jahr 2010 ehemals brachliegende öffentliche Grünflächen für Obst- und Gemüsebeete genutzt, an denen sich jeder bedienen darf. Außerdem ist am Stadtrand eine rund 14 Hektar große Permakultur entstanden. Auch hier ist das Pflücken und Ernten erwünscht. Da dieses Konzept viele Vorteile mit sich bringt, gibt es nun schon über 60 essbare Städte in Deutschland.

