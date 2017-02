Der 22-jährige Boyan Slat will die Ozeane von Plastikmüll befreien

Prototyp in der Nordsee:Das Ocean Cleanup-Team hat ein 100 Meter langes Barriere-Segment in der Nordsee platziert, 23 km vor der Küste der Niederlande, wo es für ein Jahr bleiben wird. Es ist das erste Mal, dass die Barriere in offenen Gewässern auf die Probe gestellt wird.Der Prototyp zeigt, wie sich die schwimmende Barriere des Ocean Cleanup bei extremen Wetterverhältnissen im Meer behauptet.Weil die Barrieren an der Oberfläche des Ozeans sind, wird es den extremsten Bedingungen ausgesetzt sein, daher ist es von größter Wichtigkeit, sie unter diesen Bedingungen zu testen.Die Sensoren verfolgen jede Bewegung des Prototyps. Die erfassten Daten werden es den Ingenieuren ermöglichen, ein System zu entwickeln, das völlig resistent gegen schwere Wetterbedingungen während der Beseitigung des Plastiks ist. Wenn sie etwas entdecken, dass den Prototyp gestört oder zerstört hat, würde es angepasst.Mehr zum Prototyp: The Ocean Cleanup-Prototyp Auf ihrer Facebookseite 'The Ocean Cleanup' werden aktuelle Informationen gepostet.Quelle und Interview mit Boyan Slat: The huffington post Im folgenden Video ist das Projekt zusammengefasst: