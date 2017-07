Ab sofort bietet Rewe deutschlandweit Eier ohne Schnabelkürzen und Kükenschreddern an

Gute Nachrichten aus - Deutschland

Ab sofort gibt es bei Rewe deutschlandweit Eier zu kaufen, bei denen die männlichen Küken am Leben gelassen werden und die Schnäbel nicht gekürzt werden.



Testphase begann im letzten Jahr:

Bereits seit dem vergangenen Jahr gibt es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Eier der Marke „Spitz & Bube" zu kaufen. Bei diesen Eiern bleiben die männlichen Küken am Leben und die Tierproduzenten verzichten auf das Schnabelkürzen der Legehennen. Bisher wurden die männlichen Küken geschreddert, weil sie kaum gewinnbringend sind. Sie legen keine Eier und für eine Aufzucht als Masthuhn setzen sie nicht genug Fleisch. Die Schnäbel wurde gekürzt, weil die Hennen in der konventionellen Eierproduktion auf engstem Raum gehalten werden und so verhindert wird, dass sie sich gegenseitig verletzen oder sogar totpicken.